O início do fim de semana será de tempo firme em todas as áreas de MS. O Inmet estima tempo parcialmente nublado a claro. As regiões sul, sudoeste e centro-leste, terão tempo claro com névoa úmida ao amanhecer. A umidade relativa do ar continua em estado de atenção, podendo chegar aos 25% no período da tarde. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80%. Conforme a climatologia, este será o dia mais gelado dessa nova frente fria, podendo registrar mínima de 5°C e máxima de 27°C, com tendência a ligeira elevação. Em Campo Grande o tempo fica claro a parcialmente nublado. A umidade do ar fica baixa à tarde.