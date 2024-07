Inocência avança com aliança entre Republicanos e Novo

Em um movimento inédito e promissor, os partidos Republicanos e Novo em Inocência uniram forças em um diálogo que visa a manutenção da democracia e o fim da perpetuação de partidos antigos no poder. Com o avançar dos diálogos, a sociedade tem demonstrado apoio à união e enxerga com bons olhos os frutos que essa colaboração poderá gerar. A união entre Republicanos e Novo ocorre em um momento crítico de transformação econômica. Apesar dos desafios que se avizinham, ambos os grupos se mostram preparados e comprometidos com a implementação de mudanças necessárias para o progresso de Inocência.

Mariene, presidente do Republicanos em Inocência e pré-candidata a vice-prefeita, traz consigo uma vasta experiência. Formada em medicina veterinária, Mariene é casada, mãe, empresária local, e possui um histórico significativo de liderança comunitária. Ela foi presidente da Associação Comercial de Inocência por dois mandatos e também da COFAPI (rodeio de Inocência) por dois mandatos. Ao seu lado está Paulo Henrique, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo. Paulo é advogado de formação e atualmente atua no ramo imobiliário, trazendo uma perspectiva nova e uma abordagem prática para os desafios enfrentados pelo município.

Mariene e Paulo Henrique estão determinados a combater a velha política em Inocência. Eles têm enfrentado práticas costumeiras como a propagação de fake news de ódio e difamação pessoal, uma estratégia corriqueira utilizada por políticos tradicionais.

A sociedade de Inocência está atenta e esperançosa com essa nova fase, acreditando que os esforços conjuntos desses dois partidos trarão mudanças positivas e significativas para a cidade. A união entre Republicanos e Novo é vista como um passo importante para renovar a política local e construir um futuro mais democrático e próspero para todos.