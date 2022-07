A Política de Gestão da Inovação no Poder Judiciário de 2021 estabelece a necessidade da abertura de laboratórios de inovação ou espaços parecidos, físicos ou virtuais, para promover a melhoria dos serviços prestados, contando com a participação de magistrados, servidores e também da sociedade.

O LabJus, como já são conhecidos em todos os estados, tem se tornado uma plataforma voltada ao aprimoramento dos resultados. Então quais passos nesse sentido foram dados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul é o que você fica sabendo no Mérito da Questão desta terça-feira(12), às 19 horas, na TV Assembleia.

Nessa edição do programa a integrante do Laboratório de Inovação do TJMS, juíza Kelly Gaspar Duarte Neves, fala sobre os desafios de se inovar no Poder Judiciário, como funciona o LabJus, projetos que estão sendo desenvolvidos por aqui e como o usuário final do serviço, o cidadão, pode ser beneficiado com a proposta.

O Mérito da Questão é uma parceria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com a Assembleia Legislativa para que todos conheçam seus direitos, deveres e o trabalho empenhado por uma justiça estadual mais eficiente, célere e moderna.