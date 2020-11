Inquérito da PF com 293 páginas enviadas ao STF a PF revelou que Loester Trutis (PSL) sequer foi perseguido no dia do atentado em 16 de fevereiro de 2020. Os investigadores concluíram que o parlamentar sequer foi perseguido ou monitorado antes de chegar a BR-060, onde a caminhonete L200 azul teria sofrido disparos contra “Tio Trutis” e seu assessor, Ciro Fidelis.

A PF percorreu o trajeto de deslocamento de Trutis e seu assessor. Foram verificadas câmeras de vigilâncias no caminho por onde o Corolla preto, carro que estava o Deputado e seu assessor até o desembarque no Aeroporto Internacional de Campo Grande, três dias antes. Foi verificado que não houve nenhuma pessoas que pudesse estar seguindo-os.

No relatório de conclusão da PF encaminhada ao MPF aponta que não houve qualquer identificação de acompanhamento do automóvel de Trutis nos momentos anteriores ao suposto atentado.

“Portanto, para que o atentado ocorresse, é imprescindível que o parlamentar estivesse sendo monitorado e acompanhado, sofrendo vigilância. Analisadas todas as câmeras de vigilância presentes no trajeto realizado pelas supostas vítimas, ‘não ‘ foram identificados veículos em acompanhamento”, conclui o relatório.