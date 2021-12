A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o vestibular 2022. São 1.191 vagas em 58 cursos de graduação presencial, oferecidos em 14 cidades do Estado. Destaque em sua grande abrangência no interior do Estado, a UEMS também ganhou grande relevância em Campo Grande, com a nova unidade inaugurada em 2015, e a implantação do curso de Medicina, um dos mais concorridos do Centro-Oeste.

A participação em projetos relevantes para o Estado, como a implantação da Rota Bioceânica entre outros, mostra o crescimento da Universidade alinhado ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Em 2022, além de cursos altamente reconhecidos nas áreas humanas, agrárias e de tecnologia e saúde, a UEMS oferece quatro novos cursos de graduação: Tecnologia em Logística (Jardim), Sistemas de Informação (Nova Andradina), Agronomia (Maracaju) e Agronomia (Mundo Novo).

VESTIBULAR

As inscrições do vestibular da UEMS 2022 vão até dia 20 de dezembro de 2021, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org, onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os Editais do PSV-UEMS-2022. A taxa de inscrição é de R$ 90.

O edital e as informações estão no portal www.uems.br.

PROVAS

As Provas Objetiva e de Redação serão realizadas no dia 08 de janeiro de 2022, das 14h às 19h, em 17 cidades de Mato Grosso do Sul. No ato da inscrição, o candidato deve optar pelo município de realização da prova.

Neste ano, assim como na edição anterior, a UEMS inova no sentido de garantir comodidade aos candidatos(as) na hora de realização das provas. Quem reside em alguma das 17 cidades onde serão aplicadas as provas (Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas) poderá escolher quaisquer cursos ofertados pelas Unidades Universitárias da UEMS no ato da inscrição.

Exemplo: inscritos(as) que residem em Cassilândia ou Ivinhema (municípios que contam com uma Unidade Universitária e onde serão realizadas provas), mas têm interesse no curso de Direito ofertado pela UEMS de Naviraí, poderão indicar o local onde desejam fazer a prova e selecionar o curso pretendido em quaisquer das outras Unidades Universitárias.