Seguindo o calendário esportivo da prefeitura de Campo Grande, as inscrições para o 14º Jogos Urbanos Indígenas encerram nesta segunda-feira (31). A competição acontecerá com as medidas de biossegurança que são imprescindíveis nesse momento de pandemia por conta da Covid-19.

Vale ressaltar que os atletas e técnicos deverão seguir medidas de biossegurança durante todo trajeto da aldeia até o local do evento, para a segurança da saúde de todos os envolvidos durante os jogos. As recomendações de biossegurança sanitária serão respeitadas como: uso de máscaras, higienização das mãos por meio de álcool em gel 70%, distanciamento entre as pessoas, higienização dos banheiros dos ginásios, corrimãos e maçanetas das portas, e distanciamento social.

Os jogos acontecem com apoio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, com objetivo de desenvolver o intercâmbio esportivo entre a comunidade indígena do município, assim, valorizando a cultura, educação e lazer desenvolvidos em aldeias da Capital.

A competição reúne as modalidades: futebol de campo, futsal, cabo de guerra, arco e flecha, podendo participar apenas atletas maiores de 15 anos, das comunidades indígenas das etnias terena, kadiwéu, guató-guarani, kaiowa e kiniknau.

“O esporte é capaz de influenciar culturas de uma sociedade. Em Campo Grande, estamos continuando apoiando as modalidades tradicionais da cultura indígena, incentivando a valorização da identidade indígena na nossa Capital”, pondera o diretor-presidente da Funesp, Claudinho Serra.

Neste ano, por conta da pandemia, modalidades foram retiradas da grade de jogos e o número de vagas foi reduzido, para evitar proliferação do vírus. Segundo a Divisão de Organização de Eventos da Fundação, 16 comunidades indígenas já confirmaram presença, com a participação de 400 atletas em média.

As formas de disputas serão estabelecidas conforme o número de equipes inscritas, seguindo as normas no regulamento e critérios determinados pela Direção Técnica. No dia 7 de maio, haverá o Congresso Técnico com as lideranças para organizar as partidas que acontecerão de forma simultânea ao longo dos dias 12 e 13 de maio, no Parque do Sóter.

As equipes que receberem as maiores pontuações serão premiadas com troféus e medalhas classificatórias.

O regulamento e as fichas de inscrições para as modalidades podem ser acessados pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/14o-jogos-urbanos-indigenas-de-cg-2021/.