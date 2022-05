Os amantes das competições esportivas tem até a próxima terça-feira (31) para se inscrever na 43ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. Realizado pela Prefeitura Municipal, o evento reunirá atletas de entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes de Campo Grande.

Para se inscrever é necessário 1kg de alimento não perecível, por atleta. As fichas de inscrições estão disponíveis no site da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP) no link “Jogos Abertos”. As inscrições são recebidas no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. As vias têm que ser digitadas e entregues pessoalmente.

Para o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, a ação vai fomentar a prática esportiva, incentivar o surgimento de novos talentos e elevar o nível técnico das representações municipais.

Com 16 modalidades, os jogos terão disputas de Natação, Judô, Ciclismo, Badminton, Futebol de salão, Handebol, Voleibol, Basquetebol, Basquetebol 3×3, Vôlei de praia, Beach tênnis, Futevôlei, Atletismo, Tenis de mesa e Xadrez.

Walferson de Amorim esta pela segunda vez participando do campeonato. Os atletas representam o bairro Coopatrabalho e tem 11 inscritos. Amorim falou da sua expectativa. “Estamos esperançosos. Ano passado disputamos e ficamos nas finais. Perdemos somente dois jogos, primeiro jogo contra o Operário e na final contra ele mesmo. É um time formado por amigos”.

Serviço:

Para inscrições e acompanhamento das tabelas dos jogos acesse www.campogrande.ms.gov.br\funesp, ou, ligue (67) 3314-3526.