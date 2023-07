Inscrições para capacitação no sistema e-SUS APS encerram na sexta-feira (7)

As inscrições para a capacitação ‘e-SUS APS’, que acontece nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho, encerram na próxima sexta-feira (7). A ação promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência de Atenção Primária à Saúde e apoio do Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), acontece na UCDB.

Ao todo, serão ofertadas 60 vagas por dia de curso aos profissionais de saúde que atuam na APS (Atenção Primária à Saúde) dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo da capacitação é auxiliar os profissionais quanto ao manuseio do sistema e-SUS APS, com o foco na qualificação do registro e da informação a fim de melhorar os indicadores de desempenho.

Durante o curso serão abordados o manejo do sistema, indicadores de saúde e qualificação do registro. A capacitação será ministrada pelo enfermeiro da SES, Bruno Augusto Gonçalves dos Reis.

e-SUS APS

O e-SUS APS é uma estratégia para reorganizar as informações da Atenção Primária à Saúde em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, percebendo que a qualificação da gestão da informação é essencial para ampliar a qualidade no atendimento à população.

Serviço

As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (7), através do link: https://abre.ai/capacitaesus . No momento da inscrição, o profissional deve optar por apenas uma das datas disponibilizadas e o deslocamento e alimentação são de responsabilidade do município.

A capacitação acontecerá na UCDB, localizada a avenida Tamandaré, 6000 – Jardim, em Campo Grande.