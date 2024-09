Inscrições para Concurso do Monumento do Fórum de Campo Grande terminam no dia 6

Faltam dois dias para o encerramento das inscrições do Concurso do Monumento do Fórum de Campo Grande. Os interessados devem concluir o cadastro e entregar os materiais exigidos no edital até a data limite, dia 6 de setembro, próxima sexta-feira.

O concurso, que teve seu lançamento no dia 21 de maio deste ano, visa selecionar um monumento artístico inédito que represente a Justiça e o Direito, remetendo à cultura e à regionalidade sul-mato-grossense. Durante o evento de apresentação, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, ressaltou a importância de valorizar a identidade local por meio dessa nova obra.

O primeiro colocado receberá o prêmio de R$ 50 mil, a segunda colocação será premiada com R$ 30 mil e o terceiro colocado receberá R$ 15 mil. Além disso, o vencedor terá a oportunidade de executar a obra, com um valor estimado de R$ 300 mil.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Compras e Licitações do TJMS, pelo telefone (67) 3314-1329/1517, das 12 às 19 horas, ou pelo e-mail licitacao@tjms.jus.br.

Aproveite essa chance de participar e contribuir com a valorização da cultura e do Judiciário sul-mato-grossense. Fique atento ao prazo final e aproveite para finalizar sua inscrição!