As inscrições para o curso do Programa de Capacitação de Lideranças Comunitárias (PROLIC), realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC), em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande, já estão abertas. Para realizar a inscrição clique aqui.

Com o objetivo de promover a capacitação e aperfeiçoamento em temas voltados desde entendimento sobre orçamento público, como fundação, organização e administração das associações comunitárias o curso está marcado para acontecer no dia 20 de setembro. O evento contará com a palestra dos professores Pedro Pedrossian Neto, que irá tratar sobre Orçamento Público; Neuza Carvalho, que tratará sobre Obrigações Contábeis; o advogado Márcio Ávila, que ensinará como cuidar dos documentos constitutivos das associações; Edna Maria Victório abordará sobre Administração interna, que vai falar de Captação de recursos/Convênios e inscrições necessárias para obter emendas FIS e FMAS; e Altemir Luiz Dalpiaz, professor de Oratória e Apresentação em Público.

Para o idealizador do projeto, o subsecretário, Chiquinho Telles, explica que a SUASC nasceu na gestão do prefeito Marquinhos Trad com função de trabalhar em prol de toda comunidade, em especial aproximar e resgatar a importância que os líderes têm no desenvolvimento da nossa capital, e avançar ainda mais com o programa de capacitação.

“Este é o primeiro de muitos que vamos oferecer, e ajudará muito no desenvolvimento das funções comunitárias desses homens e mulheres que tanto nos ajudam a desenvolver a nossa Capital”, disse.

O evento será realizado das 8h30 às 18h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Câmara Municipal de Campo Grande. As inscrições podem ser feitas através do site www.camara.ms.gov.br/escola-legislativo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99111-6532, 99137-0400 e 3316-1658.