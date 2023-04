Inscrições para Escola de Cadetes do Exército com salário de até R$ 7 mil terminam em maio

As inscrições para concorrer às mais de 400 vagas para a EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) para a Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB) seguem abertas até 22 de maio.

O Concurso de Admissão oferece 400 vagas para homens e 40 para mulheres, com formação de ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Há cotas para candidatos negros.

Entre os requisitos é preciso ter altura mínima de 1,60m no caso de homens e de 1,55m para mulheres.

Ao ser aprovado no concurso, o jovem ingressa no posto de aluno para realizar o curso (CFP). No primeiro ano de formação é pago um soldo de R$ 1.185. Já nos demais quatro anos, passa ao posto de cadete com soldo no valor de R$ 1.630. A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais.

De acordo com o edital do Ministério da Defesa, após concluir o Curso com aproveitamento, o Cadete será declarado Aspirante-a-Oficial (Asp) do Exército Brasileiro, e lhe será conferida a graduação de Bacharel em Ciências Militares.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso de admissão poderão realizar a inscrição até 22 de maio pelo site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

A taxa de inscrição custa R$ 75. O pedido para pedir a isenção terminou em 16 de abril.

Clique aqui para realizar a inscrição.