A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e em parceria com os artesãos de Campo Grande, lança as inscrições para a primeira “Feira Online de Artesanatos”, que irá oferecer aos artesãos a oportunidade de exposição de seus produtos, interação e negociações com clientes de diversas localidades durante o período de isolamento social.

Para se inscrever é preciso entrar em contato com a gestora da Praça dos Imigrantes, Mayara, pelo telefone 99175-9778 (whats). Todo o processo é inteiramente gratuito.

Após inscrito, cada artesão interessado deverá levar até cinco peças autorais na sede da Sectur em dia e horários agendados. Os registros irão para as redes sociais da instituição e poderão ser divulgadas por todos.

O cliente interessado em algum dos produtos exposto poderá entrar contato diretamente com o artesão para os trâmites de: valores, desconto, formas de pagamento, entrega. Ajude nossa economia, compre o que é feito aqui!