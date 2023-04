Inscrições para jovem aprendiz dos Correios estarão abertas até domingo

O prazo das inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 encerra no próximo domingo (30). Assim, jovens de 14 a 21 anos que cursam, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental podem se candidatar a uma das 61 vagas disponíveis em Mato Grosso do Sul.

As vagas são para as cidades de Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas, além de cadastro de reserva. Oportunidades são para os turnos matutino e vespertino.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios).

Além disso, os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais.

Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.