As inscrições para residência médica em medicina da família e comunidade da Secretaria Municipal de Saúde ( Sesau) foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro. Estão sendo ofertadas 40 vagas, sendo que quatro delas é exclusiva para candidatos que se enquadram no sistema de reserva de vagas, com bolsas de quase R$ 12 mil.

As inscrições devem ser feitas através do site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos, onde o candidato preencherá a ficha e emitirá a guia de R$ 250,00 para pagamento da inscrição. É possível ainda, para aqueles concorrentes que conseguirem comprovar que não têm condições de pagar a taxa, pedir a isenção.

A prova, que está prevista para acontecer dia 7 de fevereiro, será composta por 16 questões de cada uma das seguintes disciplinas: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia-obstetrícia e medicina preventiva e social.

O gabarito final deve ser divulgado uma semana após a aplicação da prova, as matrículas serão feitas entre os dias 22 e 23 de fevereiro, para que o início do programa obedeça ao calendário nacional, que estipula o dia 1° de março como data de início das aulas.

O curso tem duração de dois anos, onde os profissionais se especializarão em medicina da família e comunidade, atuarão, nesse período, em uma das unidades do Projeto Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde – parceria da Sesau com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).