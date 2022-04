Os interessados em trabalhar no Bioparque Pantanal têm até às 17 horas desta quinta-feira (7) para se inscrever no processo seletivo para atendente de visitantes.

Ao todo são 10 vagas oferecidas e o requisito básico é que os profissionais sejam formados em biologia ou turismo. Conforme o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, os selecionados serão responsáveis pela experiência do visitante dentro do Bioparque Pantanal.

Com o encerramento das inscrições, o próximo passo conforme o cronograma de atividades é a publicação dos resultados preliminares das solicitações de inscrição e da avaliação curricular, no próximo dia 11 de abril, mesmo dia em que os candidatos podem apresentar recurso, caso necessite.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.concursos.ms.gov.br. Clique aqui e confira o edital na íntegra.