Fábio Roberto Sodré, tem 50 anos de idade, é Policial Rodoviário Federal, formado em tecnologia de processamento de dados e pós-graduado em sistemas de desenvolvimentos para internet. Há dez anos ele é coordenador de projetos de prevenção de acidentes de trânsito e também de prevenção ao uso de drogas pela PRF.

Com seus mais de 20 anos de trabalho dedicados à segurança federal, Sodré também se destaca como coordenador dos projetos de educação para o trânsito da PRF/MS, “Percorro todas as regiões do Estado e entendo a importância da responsabilidade e competência na gestão pública para promover melhorias que atendam às necessidades da população.” Pontuou o Candidato.