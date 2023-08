Inspirado no conquistador Cabeza de Vaca, Grupo Acaba faz hoje show gratuito na Concha Acústica Helena Meirelles

A Fundação de Cultura realiza neste sábado (19), às 17 horas, na Concha Acústica Helena Meirelles, o show do mais novo trabalho do Grupo Acaba: Cabeza de Vaca, Andarilho das Américas. A entrada será um quilo de alimento não perecível, que será doado a instituições que realizam trabalho social com a população.

Um dos componentes do grupo, Moacir Lacerda, explica que a ideia de fazer uma cantata musical sobre o conquistador espanhol Álvar Nunes Cabeza de Vaca surgiu durante a pandemia.

“Este é um trabalho de pesquisa que eu iniciei na pandemia e fala desse grande personagem, um espanhol que foi governador da bacia do Prata, foi o primeiro homem branco a entrar no Pantanal em 1540, ele deu o nome de Laguna de los Xaraés. Ele também começou a dar cavalo para os índios guaicurus num processo de pacificação. Esse personagem tem uma grande importância para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Oeste do Brasil também. Poucos livros de história falam sobre ele”.

“Nós iniciamos uma pesquisa para compor esta ópera musical. Então nós vamos apresentar este trabalho sobre este homem de grande envergadura, ele foi designado para ser o governador e fundar o vice-reino da Flórida em 1527, em que naufragaram as seis caravelas com 600 homens, sobreviveram quatro pessoas. Esse homem ficou de 1527 a 1537 andando pela América do Norte. Ele descobre as montanhas rochosas, volta para a Espanha, aí ele vem aqui para o sul para ser o governador da Bacia do Prata. Ele também é o descobridor das cataratas do Iguaçu”.

Após a leitura de cinco livros, Lacerda fala que o personagem merecia não só uma música, mas uma obra musical, o qual se tornou a ópera, dividida em Vaca América – Hemisfério Norte e Vaca América – Hemisfério Sul. “São 22 músicas, divididas na Opus 1 até a Opus 22.

A história começa a ser contada dez anos antes, em 1527, quando ele saiu da Espanha para ser o governador e fundar o vice-reino da Flórida. A Espanha tinha o vice-reino do México, o vice-reino do Peru e o vice-reino da prata. E aí o governo espanhol o designou para fundar e ser o governador”, explicou Lacerda.

Saindo ao lado de 600 homens em cinco caravelas, houve o naufrágio no Golfo do México. “Este homem sobrevive com quatro pessoas, sendo ele, um negro e mais dois espanhóis. O grupo some na história, mas caminha dez anos, passa por índios canibais e sai andando pela América do Norte até descobrir as montanhas rochosas.

Depois, sai caminhando da costa leste até a costa oeste. Retorna para Espanha e é designado para ser o governador da Bacia do Prata e é aí que vem para o hemisfério sul”, argumentou o músico. Além do musical pantaneiro, o projeto inclui livros e cantata.

“Nós vamos apresentar algumas músicas deste CD, com a participação do Conjunto Barbaré como convidado especial. Este é um musical que já tem o livro escrito pela Raquel Naveira, também temos livros infantis sendo escritos a partir deste trabalho musical, artistas visuais como o Jonir Figueiredo e Carlos Vera também estão pintando sobre o Cabeza de Vaca, então tem muitos desdobramentos. E para 2024 tem duas peças de teatro sobre o Cabeza de Vaca andarilho das Américas. Tudo em cima desse nosso trabalho. Então nós vamos apresentar algumas músicas e também alguns hits do Grupo Acaba também. Vai ser uma grande oportunidade, vai ser ótimo, e é uma apresentação beneficente, vamos arrecadar alimentos não perecíveis numa campanha de promoção, uma maneira de socorrer os necessitados também”, afirma Moacir.

Serviço:

Show Cabeza de Vaca, Andarilho das Américas, com o Grupo Acaba

Data: 19 de agosto de 2023

Horário: 17 horas

Local: Concha Acústica Helena Meirelles

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Karina Lima, Comunicação FCMS

Fotos: Divulgação