A sexta-feira (20) promete sol e variação da nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva e tempestades com rajadas de ventos e raios não estão descartadas, principalmente na Capital e no nordeste do Estado. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, onde devem ocorrer pancadas de chuva isoladas de tarde, a temperatura mínima prevista para esta sexta é de 21°C e a máxima pode chegar a até 30°C. Em Dourados, a máxima fica na casa dos 32°C, enquanto em Três Lagoas o registro deve ser mínimo de 22°C e máximo de 31°C.

No Pantanal, Corumbá pode ter mínima de 24ºC e máxima de 32ºC, com sol durante o dia e chuva à tarde e à noite. No norte, a mínima prevista em Coxim é de 22°C e a máxima de 33°. Já os ventos previstos atuam do quadrante norte com valores entre 30 e 50 km/h, e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a combinação da disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno aliado ao deslocamento de cavados.