O ano deve terminar com chuvas em algumas cidades do Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo para esta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, é de tempo instável. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec),há probabilidade de chuvas com intensidade de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos que podem atingir os 60 km/h. O fato se dá devido ao canal de umidade, instabilidade em médios e baixos níveis da atmosfera e ao aquecimento diurno.

O destaque para a porção centro-norte das regiões pantaneira, centro-norte e leste, onde há maior probabilidade de ocorrência de acumulados de chuvas, pontualmente, podendo ser mais significativos atingindo valores entre 40-60 mm. No restante do Estado não se descarta pancadas de chuva e tempestades isoladas.

Sábado e domingo

A instabilidade se estende para o primeiro dia de 2022, porém, com chances apenas de pancadas de chuvas e tempestades bem isoladas principalmente na região leste/nordeste do Estado.

No decorrer do sábado e domingo, as instabilidades no estado vão diminuindo, e, no domingo, a previsão é de tempo firme na porção centro-sul das regiões pantaneira, centro-norte, sudoeste e leste.