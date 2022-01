A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que devido à instabilidade no sistema e-SUS VE do Ministério da Saúde, tanto hoje (quarta-feira – 19), quanto ontem (terça-feira – 18), não foi possível coletar dados para a confecção do Boletim Coronavírus. Desse modo, há de estar atento que, caso seja possível fazer a coleta dos dados nesta quinta-feira (20), haverá um aumento considerável dos casos diários, pois somará as notificações dos últimos 02 dias, mais aqueles informados no dia da coleta.