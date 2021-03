A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio de sua titular, Elisa Cleia Nobre, designou em publicação do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3), um grupo de servidores para comporem a Comissão de Seleção de Organização da Sociedade Civil, referente ao chamamento público do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul (CEDCA/MS).

A publicação é um dos primeiros passos para lançamento do edital completo do CEDCA/MS que destinará recursos para as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) que vierem a ser contempladas conforme as normas do Edital. O grupo de servidores irá acompanhar todos os trâmites de documentos e seleção que o edital exigirá.

Foram designados os servidores Ana Lúcia Américo Antônio, João Gabriel Kiyomura Merlin e Simone Grisólia Monteiro. Como nos outros chamamentos capitaneados pela Sedhast, esse próximo Edital também trará normas específicas para seleção, bem como prazos e critérios para execução dos serviços e prestação de contas.

O CEDCA/MS é um órgão deliberativo, de caráter permanente e composição paritária entre o poder público e organizações da sociedade civil.