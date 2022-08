Para instalação da Galeria dos Juízes Titulares e homenagem aos servidores com Medalhas de Bons Serviços Judiciários, o Des. Carlos Eduardo Contar, presidente do TJMS, esteve em Caarapó, na tarde desta segunda-feira, dia 22 de agosto. A ação, prestigiada por magistrados e autoridade locais, visa preservar o patrimônio histórico e imaterial do Poder Judiciário estadual e valorizar servidores com o reconhecimento ao seu trabalho.

Durante a solenidade de instalação da Galeria, o Des. Carlos Eduardo Contar lembrou a importância de cada um dos juízes, que passaram pela comarca para distribuir justiça, estar registrado em memorial público, na lembrança e história dos munícipes. “Este é o propósito da administração do Poder Judiciário: eternizar o nome e a figura dos magistrados que aplicaram o Direito nesta comarca”, disse o desembargador.

Figuram na Galeria de Juízes Titulares os juízes Cláudio Gonçalves Mendes (14/04/81 a 16/05/82), Ademar Pereira (01/09/82 a 21/10/85), Jonas Hass Silva Jr. (14/08/92 a 22/08/93), Margarida Elisabeth Weiler (03/01/96 a 01/12/99), Marilsa Aparecida da Silva Baptista (22/05/00 a 29/03/01), Wilson Leite Corrêa (23/04/01 a 22/11/01), Waldir Peixoto Barbosa (29/11/01 a 09/11/14), Fernando Chemin Cury (10/09/07 a 23/10/11), Jeane de Souza Barboza Ximenes Escobar (07/11/11 a 20/08/20), Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira (10/07/15 a 20/01/19), Pedro Henrique Freitas de Paula (21/01/19 até os dias atuais) e Camila de Melo Mattioli Pereira (06/05/21 até os dias atuais).

O juiz Waldir Peixoto Barbosa, da 5ª Vara Criminal da Capital, que judicou por 13 anos em Caarapó, compareceu à instalação da galeria e bastante emocionado lembrou do tempo em que trabalho na comarca.

Em falas concisas, o juiz Pedro Henrique Freitas de Paula, diretor do Foro da comarca, ressaltou a iniciativa da administração do TJMS e agradeceu as ações que tanto prestigiam os servidores. A juíza Camila de Melo Mattioli Pereira destacou a grata surpresa em atuar em Caarapó em razão da dedicação dos servidores, do compromisso que têm em atender a população.

MEDALHA

Ao entregar as medalhas de Bons Serviços Judiciários, o Des. Carlos Eduardo Contar, faz questão de afirmar que a honraria reconhece décadas de dedicação dos servidores, sempre voltados para a entrega da prestação jurisdicional eficiente e a melhoria do serviço público em geral.

“São vocês, servidores dedicados, compromissados, que constroem a justiça. Tenho muito prazer em entregar as medalhas pessoalmente para conhecer, ainda que rapidamente, cada um de vocês e externar publicamente o reconhecimento e os agradecimentos da administração do Poder Judiciário”, afirmou o presidente do TJMS.

Receberam medalhas na categoria OURO a servidora Fátima Aparecida Arnar Ribeiro Marquezolo. Na categoria PRATA foram homenageados Elaine dos Santos Nogueira Pereira e João Batista Garcia de Araújo.

As medalhas de BRONZE foram entregues para Natália Thomaz Hozano Scherba, Thiago de Souza Melo, Giovana Scatena, Nivaldo Joaquim da Silva, Moisés Duarte, Ismael Assumpção, Edna de Falchi, Ana Cláudia Machado Rojas, Alberto Felício Marques, Rachel Thronicke Ribeiro e Suelen Della Flora Veronezi Nakayama. As três medalhas de PLATINA foram entregues para Otílio Marquezolo, Martiniano Duarte e Junho Cézar da Silva.