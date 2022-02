O deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou o Projeto de Lei 1/2022 para declarar de Utilidade Pública Estadual a Associação de Senhoras de Rotarianos Casa da Amizade, na cidade de Itaporã. Fundada em 27 de dezembro de 1973, a associação civil não tem fins lucrativos. A finalidade da organização é promover maior aproximação entre as famílias de rotarianos; fomentar amizade entre as associadas, atendimento, assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica de Assistência Social; propor e subsidiar o desenvolvimento de projetos sociais, entre outras finalidades. Segundo a justificativa da proposta, a Associação de Senhoras de Rotarianos Casa da Amizade preenche todos os pressupostos exigidos pela legislação vigente, estando hábil a ser conhecida como entidade de utilidade pública pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).