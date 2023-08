Instituto de Mato Grosso do Sul sela parceria com Universidade de Abu Dahbi

Por Rogério Alexandre Zanetti – Jornalista e Publicitário

Obedecendo aos preceitos estratégicos de investir em oportunidades de pesquisas científicas que tenham a intenção de promover inovação e pensamento criativo entre professores e seus estudantes, a Unidade de Abu Dhabi firmou acordo de parceria com a Associação Dakila Pesquisas, instituto sul-mato-grossense que é um guarda-chuvas para 19 empresas dos mais diferentes ramos, todas ancoradas pela ciência e altas tecnologias.

Esse acordo estabelece que que a maior universidade dos Emirados Árabes Unidos – através da Faculdade de Engenharia -, e a Dakila Research Social Sciences UAE (DRSS) promovam juntos estudos e pesquisas que possibilitem estabelecer um laboratório de pesquisas de supercondutividade avançada, para que os corpos docentes e discentes trabalhem em tarefas experimentais que visam o avanço de novas descobertas científicas, como dispositivos quânticos que beneficiarão a comunidade.

Na assinatura do compromisso, com a participação do Dr. Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri, Presidente da universidade dos Emirados Árabes, e de Otávio Augusto Teixeira dos Reis, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da DRSS, o convênio foi assinado pelo Professor Ghassan Aouad, Reitor da ADU, Dr Hamdi Mustafa Sheibani, Reitor da Faculdade de Engenharia da ADU, e Alan Oliveira, Diretor de Operações da DRSS.

O laboratório que ambas as partes montam será liderado pelo professor Montasir Qasymeh, da Engenharia Elétrica da ADU, juntamente com especialistas do Brasil, e será equipado com ferramentas e equipamentos de alta qualidade. Os projetos de pesquisa realizados incluirão tecnologias de ponta, como materiais supercondutores à temperatura ambiente e suas aplicações industriais.

Importante ressaltar que a Faculdade de Engenharia da ADU é a maior faculdade de engenharia dos Emirados Árabes Unidos. Oferece uma variedade de programas de engenharia e tecnologia em nível de graduação e pós-graduação, com programas novos e inovadores sendo integrados regularmente para atender ao desenvolvimento global do campo.

O corpo docente e os alunos da ADU e os membros do DRSS trabalharão lado a lado para desenvolver tecnologias como dispositivos práticos de computação supercondutora, unidades de armazenamento supercondutoras e estruturas de isolamento eletromagnético, entre outras, que oferecem novos dispositivos eletromagnéticos e eletrónicos. Além disso, Dakila fornecerá aos alunos e membros do corpo docente da ADU a experiência de pesquisa necessária, know-how técnico e os envolverão em vários projetos de pesquisa para expandir seus conhecimentos em inovação e pesquisa. De acordo com o chanceler da Universidade de Abu Dahbi, professor Ghassan Aouad, “estamos muito satisfeitos em trabalhar com um parceiro de prestígio como a brasileira Dakila. Continuamos a atuar lado a lado com nossos parceiros estratégicos para oferecer aos nossos alunos uma experiência única de aprendizado cruzado para prepará-los para o futuro mercado de carreira. Através desta colaboração, pretendemos promover o envolvimento academico e profissional de nossos professores, funcionários e alunos com os profissionais da DRSS no campo da pesquisa em ciências sociais.”

Por sua vez, Alan Fernandes, CEO da Dakila Emirates, afirma que “nós de Dakila estamos confiantes de que nossa colaboração com a Universidade de Abu Dhabi abrirá caminho para muitos avanços e descobertas que elevarão a humanidade e beneficiarão nossas comunidades como, por exemplo, o fato de pretendermos lançar projetos de pesquisa e utilizar equipamentos de ponta para trabalhar na realização de tecnologias quânticas para alcançar benefícios sem precedentes para a humanidade. Planejamos intensificar nossos esforços para marcar uma história de sucesso em colaboração com a Universidade de Abu Dhabi”.

Acordo de parceira

O MoU – Memorando de Entendimento – entre a Universidade de Abu Dhabi e Dakila Pesquisas foi assinado na sexta-feira, 18 de agosto, pelo Professor Ghassan Aouad Chanceler da ADU, Dr. Hamdi Mustafa Sheibani Reitor da Faculdade de Engenharia da ADU, e por Alan Oliveira, Diretor de Operações da DRSS, na presença do Dr. Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri, Presidente da ADU, e Sr. Otávio Augusto Teixeira dos Reis, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da DRSS. Para Urandir Fernandes, CEO de Dakila, “esse acordo de cooperação científica consolida nosso trabalho no mundo árabe, no qual somos parceiros e colaboradores, levando a pesquisa e o conhecimento que produzimos por aqui para um país com o qual dividimos os mesmos ideais científicos, que é o de promover avanços e o bem da humanidade”, concluiu.