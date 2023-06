Instituto distribui cobertas, comida e amor na semana mais fria do ano aos que se encontram em situação de rua, na Capital

O Instituto Atos de Amor tem desenvolvido diversos trabalhos sociais em Campo Grande/MS ao longo dos seus quase 8 anos de atividade, e entre eles, o projeto “Mateus 25:35” é dedicado a levar comida, roupa, amor e oportunidade para pessoas em situação de rua e dependentes químicos.

Com a semana mais fria do ano e temperaturas chegando a 4 graus na Capital, mais de 300 cobertores foram adquiridos através de doações e estão sendo entregues em diversas regiões, como na antiga rodoviária e bairros como Vila Marcos Roberto e Jardim Nhanha.

Durante o ano são distribuídas 100 marmitas todos os sábados a partir das 18 horas em pontos estratégicos. No local são colocadas mesas e cadeiras na calçada e servida a janta. Os que desejam ter um acompanhamento diário para sair dessa situação são direcionados a casas de recuperação parceiras. Em dezembro também é realizado o “Natal com Cristo”, onde os voluntários ceiam junto com eles.

Até o início da pandemia o projeto contava com um ônibus bem equipado onde era dado banho e roupas novas. Já antigo, o veículo precisou ser desfeito e a expectativa é que consigam adquirir um micro-ônibus ou uma van ainda esse ano.

Atualmente o projeto conta com cerca de 50 voluntários sendo divididos em equipes de cozinha e equipes de rua. O alimento é preparado em uma cozinha industrial com a máxima segurança, feita com os melhores produtos e ingredientes do mercado, além de um rígido controle na limpeza do local.

A ideia do projeto nasceu da passagem bíblica: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me.” (Mateus 25:35‭-‬36 ARC) onde Jesus aponta que um ato de caridade feito ao necessitado, na verdade está sendo feito a Ele mesmo.

O Instituto Atos de Amor é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos e de assistência social presidido pelo Pastor Moisés Fortes de Andrade, e ligado a igreja evangélica Atos de Justiça (@m.atosdejustica) do Apóstolo Gladiston Amorim, conhecido carinhosamente por Pastor Dinho (@gladiston.dinho).

É possível acompanhar esse e outros projetos sociais como o “Socorre Vidas”, “Feirinha Solidária” e “Casa de Meninos” através do instagram @institutoatosdeamor, ou diretamente em seu endereço na Av. Ministro João Arinos, n° 4136, no bairro Tiradentes.

E aqueles que querem e podem contribuir para a compra de mais um cobertor, segue as informações:

Pix: pix@atosdeamor.org

Banco do Brasil: Ag 3497-5 / Cc 40.769-0

Sicredi: Ag 0913 / Cc 80.868-7

“Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará.” (Provérbios 19:17)