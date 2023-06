Instituto Homem Pantaneiro terá apoio de organização internacional para a preservação do Pantanal

O casal Dereck e Beverly Joubert, fundadores da “Great Plains Foundation”, organização internacional que atua na África, deram início nesta segunda-feira (19) a uma viagem pelo Pantanal sul-mato-grossense a fim de conhecer a região e organizar as próximas ações de preservação do bioma.

A atuação da organização em Mato Grosso do Sul é resultado de uma parceria com Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que agora terá um apoio extra para trabalhar na proteção do Pantanal.

Fotógrafos e cineastas, Dereck e Beverly já lançaram mais de 35 filmes e documentários retratando a vida selvagem, e embarcaram em uma nova aventura nesta semana.

“Vamos fazer uma expedição pela Serra do Amolar e Porto Jofre para termos a experiência e poder organizar os próximos passos”, explicou Dereck.

O casal mantém ações de preservação da vida selvagem e realizam safáris personalizados de aventura nos países africanos de Botsuana, Zimbábue e Quênia. O foco da organização internacional é a experiência turística como ferramenta de ação. Para a “Great Plains Foundation”, ecossistemas saudáveis e em pleno funcionamento são a base sobre a qual todos os outros sistemas operam. Por meio de projetos que abordam a conservação de paisagens inteiras, a organização tem impactado positivamente com ações na África.

“Nós já atuamos na proteção ambiental, e temos interesse na conservação das espécies. Precisamos entender mais e por isso queremos trabalhar no Pantanal”, acrescentou Beverly.

Além do “Turismo de Conservação” proposto, a organização internacional busca restaurar, revigorar e proteger áreas selvagens, sua fauna e sua flora. As iniciativas são focadas na conservação de espécies específicas, mas com o objetivo de proteger os ecossistemas abrangentes nos quais essas espécies residem, e com projetos amplos de vida selvagem, paisagem ou comunidade.

Para o presidente do IHP, Ângelo Rabelo, a parceria é motivo de orgulho para o Estado e para o Instituto.

“O IHP tem mais de 20 anos de atuação em prol do Pantanal e, agora, receber o reforço da Great Plains Foundation nos orgulha muito, pois será uma revolução do nosso turismo. O esforço de conservação passa pela transferência de tecnologia e competência em ecoturismo e a Great Plain é uma referência mundial”, afirmou.

Nesta tarde, o casal visitou o Governador do Estado, Eduardo Riedel.

“O Pantanal é uma das nossas grandes prioridades. Temos atuado de forma intensa para garantir a preservação ambiental, inclusive com nossa meta de chegar a 2030 neutralizando as emissões de carbono”, afirmou o governador.

Verde e próspero

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, no dia 30 de maio, o Pantanal ganhou o primeiro projeto com certificação de crédito de carbono, o “REDD+ Serra do Amolar” (sigla significa Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal).

O lançamento representou mais um passo importante na estratégia de tornar Mato Grosso do Sul um território Carbono Neutro até o ano de 2030.

O projeto gerido pelo Instituto Homem Pantaneiro garante a conservação de mais de 135 mil hectares na região da Serra do Amolar, que forma um corredor de biodiversidade para a onça-pintada e outras dezenas de espécies animais.

Foram certificados mais de 231 mil créditos de carbono que serão comercializados no mercado voluntário internacional e têm o potencial de reduzir cerca de 430 mil toneladas de CO2e até 2030.

A parceria é com o IHP, com apoio do Programa Conexão Jaguar. O Governo do Estado realiza suas ações por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

“É uma iniciativa inédita no Estado e no Pantanal. É uma iniciativa muito importante porque mostra que o Pantanal tem potencial ambiental econômico. Acredito muito nessa linha porque isso gera resultados e contribui para preservação do bioma”, disse Riedel.

Great Plains Conservation

Entre as frentes de trabalho da organização internacional está a “Great Plains Conservation”, comprometida com viagens responsáveis, desde a conservação e iniciativas comunitárias lideradas por sua fundação, até a integração de tecnologia verde com variados acampamentos de safári.

Foram eles os pioneiros no conceito de oferecer uma experiência de safári de luxo sustentada inteiramente por energia solar, em 2008. Uma década depois, continuaram inovando com, por exemplo, o sistema de bateria solar Tesla de última geração instalado no Tembo Plains Camp.

Outras práticas recomendadas em seus acampamentos incluem os biodigestores que convertem restos vegetais em gás de cozinha metano, compostagem, reciclagem de águas cinzas, uso de madeira reciclada na construção do acampamento e a eliminação de plástico de uso único, como garrafas e canudos.

Numerosos sistemas de classificação de ecoturismo locais e internacionais reconheceram seu compromisso com práticas sustentáveis. Selinda Camp, Selinda Explorers Camp e Zarafa Camp alcançaram a classificação mais alta da Organização de Turismo de Botsuana – “Ecoturismo”.

A Reserva Selinda foi nomeada como um dos 100 melhores destinos sustentáveis do mundo. No Quênia, Mara Plains Camp e Mara Expedition Campcada um tem uma classificação Gold da EcoTourism Kenya. Ao mesmo tempo, ol Donyo Lodge é Silver, e Mara Plains Camp, Selinda Camp, Zarafa Camp e Selinda Explorers Camp são todos Certificados de Turismo de Comércio Justo.