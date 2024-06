A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) designou o policial penal Leoney Martins Duarte Barbosa para desempenhar a função de diretor do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande). A designação foi publicada na terça-feira (25) na edição extra do DOE (Diário Oficial do Estado).

Leoney assume em substituição ao policial penal Dirceu de Jesus Arruda Coelho, que estava na direção desde junho de 2021.