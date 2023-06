Instrução de alinhamento de Policiamento da Patrulha Rural da área do CPM (Comando de Policiamento Metropolitano)

Campo Grande (MS) – A Coordenadoria de Policiamento Rural realizou na tarde de ontem (01/06), uma instrução de alinhamento do Policiamento de Patrulhamento Rural no Comando Geral da Polícia Miliar de Mato Grosso do Sul.

O evento contou com a presença do Coronel Gilberto Gilmar Santana, Coordenador do Policiamento Rural, do Sub Tenente Carlos Alberto Cáceres Cavalheiro, auxiliar do Coordenador e representantes do 9º BPM, 10º BPM, 5ª CIPM, 6ª CIPM, 8ª CIPM E 11ª CIPM.

Durante a instrução, foram apresentadas e discutidas diversas estratégias de ação para garantir maior efetividade e agilidade nas operações de patrulhamento rural. As equipes também foram orientadas sobre a importância do registro das ações de segurança pública no sistema CADG de maneira eficiente e correta.

Foi ressaltada a importância do diálogo entre a Polícia Militar e as comunidades rurais, a fim de monitorar o progresso das ações e identificar novas necessidades no combate aos crimes no campo e discutidas estratégias para aumentar a presença policial nas áreas rurais, incluindo o aumento de patrulhas.

