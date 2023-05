Instrução de alinhamento de Policiamento da Patrulha Rural no CPA-1/PMMS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, nesta tarde, uma instrução de alinhamento do policiamento de patrulhamento rural no 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados/MS, com a participação das equipes de patrulhamento rural de todas as unidades do CPA-1/PMMS.

O evento contou com a presença do Coronel QOPM Gilberto Gilmar Santana, Comandante da patrulha rural, o Coronel QOM Rodrigo Alex Potrich, Comandante do CPA1/PMMS, o TC QOPM Samuel Castilho Ferreira Aragão, Comandante do 3BPM, o Major QOPM Nelson Vieira Tolotti, Subcomandante do 3ºBPM/CPA-1/PMMS e Major QOPM Ryo Sato, Comandante da 3ªCIPM de Amambai/MS, o Major QAOPM Jouzemar Paulo dos Santos do CPA-1/PMMS e o Cap QOPM Harley de Freitas Barbosa, Comandante de Ivinhema/MS, do 8º BPM.

Durante a instrução, foram apresentadas e discutidas diversas estratégias de ação para garantir maior efetividade e agilidade nas operações de patrulhamento rural. As equipes também foram orientadas sobre a importância do registro das ações de segurança pública no sistema CADG de maneira eficiente e correta.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reitera o seu compromisso com a segurança pública e destaca a importância de aprimorar constantemente as técnicas e estratégias utilizadas nas operações.

A instrução de alinhamento de policiamento de patrulhamento rural realizada hoje é mais um passo importante para a garantia da segurança da população do estado. A PMMS agradece a todos os envolvidos na instrução e reitera o seu compromisso com a segurança e proteção da população.