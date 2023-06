Instrutores de tiro da Polícia Civil recebem armamento Glock

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, fez a entrega, nesta terça-feira, 27/06, de pistolas da marca Glock, para os 27 instrutores da disciplina de armamento e tiro da Academia de Polícia Civil (Acadepol). O repasse administrativo das armas foi feito em uma das salas de aula da casa de ensino.

O próximo passo será a distribuição para os policiais lotados no Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e Grupo de Operações e Investigações (GOI). Em seguida serão contempladas as demais delegacias especializadas, as de área da capital e interior.

Em relação à distribuição no interior, o Delegado-Geral informou que será feita de forma regionalizada, ou seja, o setor de armamento vai até às regionais, para fazer as entregas, ao invés do servidor ter que se deslocar até Campo Grande. Segundo o Delegado-Geral, as primeiras regionais que serão contempladas serão as da região de fronteira e em seguida as demais e em breve todas as armas da carga da Polícia Civil serão substituídas pelos modelos Glock.

Gurgel aproveitou o momento para agradecer ao Governo do Estado pela aquisição do armamento e cobrou dos instrutores um nivelamento da capacitação a todos os policiais que irão receber a nova arma de fogo. “Agradeço ao Governo do Estado por ter nos atendido, no tocante à troca de armamento de todo efetivo da Polícia Civil. Ressalto que há muitos anos tal modernização é almejada, tendo em vista a efetividade nas ações policiais e consequentemente o oferecimento de mais segurança para a nossa população. Que vocês [instrutores] promovam um nivelamento na capacitação, para que todos possam utilizar o novo armamento com segurança, de maneira correta e consciente, elevando ainda mais a qualificação dos trabalhos prestados pela Polícia Civil”, complementou Gurgel.