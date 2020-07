A pavimentação da MS- 442 ligando o distrito de Taunay à BR-262, é mais um passo importante para diminuir as desigualdades em MS. Máquinas e tratores começam pavimentar lugares outrora esquecidos. Serão beneficiados mais de sete mil habitantes da região e o passado de lama e poeira nas chuvas ficarão para trás.

“Mais um compromisso cumprido pela gestão municipalista” disse o secretário de Governo Eduardo Riedel assinalando que “Apesar da pandemia exigir esforço maior de investimentos na saúde o governo não esqueceu os projetos desenvolvimentistas estaduais”.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, destacou a manutenção dos investimentos: “Em tempos de pandemia e de crise financeira para municípios e estados as finalidades não sofreram solução de continuidade”. Para Odilon a pavimentação da ligação Taunay/Br-262 é um salto para o distrito e suas aldeias” e em nome da Prefeitura de Aquidauana Odilon agradeceu ao Governo do Estado pelo investimento que beneficiará diretamente a população.

UNIVERSALIZAÇÃO

Até 2023, Anastácio terá 100% de cobertura de saneamento básico. O prazo foi acertado pela Sanesul durante a entrega da obra da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto da cidade.

DADOS TÉCNICOS

A ETE terá capacidade para tratamento de até 20 litros de esgoto bruto por segundo, atendendo toda a demanda do município. Sua construção custou um investimento de R$ 6,5 milhões, recursos oriundos da Funasa e a Sanesul.

O secretário da SEGOV Eduardo Riedel assinalou que “Antes mesmo de ser aprovado no Congresso Federal o marco regulatório do saneamento, Mato Grosso do Sul já tinha colocado em prática o projeto da Parceria Público-Privada da Sanesul para ser o primeiro do País a universalizar o saneamento. Isso é inédito”, disse o secretário, destacando que “a missão do Governo do Estado é universalizar o saneamento nas 68 cidades de MS onde a Sanesul atua.

OUTRAS OBRAS

A Sanesul autorizou o início da obra de execução de 23 quilômetros de rede coletora e 1.386 ligações domiciliares. Com R$ 5,2 milhões do programa Avançar Cidades, a nova obra da Sanesul vai ampliar, já no próximo ano, a cobertura de saneamento dos atuais 20% para 50%.

Segundo o prefeito da cidade, a ação do Governo do Estado mais que dobrando a capacidade de coleta e tratamento de esgoto proporcionará maior qualidade de vida ao povo anastaciano.