Integrante de associação criminosa responsável por latrocínio em Rondonópolis é preso pela Polícia Civil em Dourados

No final da tarde desta sexta-feira, 23/06, a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados/MS realizou a captura de M.V.B.C., 23 anos, apontado pela Polícia Civil do Mato Grosso como integrante de uma associação criminosa que praticou um latrocínio contra um caminhoneiro em fevereiro deste ano. A prisão ocorreu após o compartilhamento de informações entre a unidade e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis/MT, responsável pelo inquérito policial.

De acordo com as investigações, a vítima, de 52 anos, teria saído da cidade de Comodoro/MT para entregar um carregamento de fertilizantes em Rondonópolis/MT, onde foi abordada pelos criminosos. Após alguns dias, o caminhão foi localizado abandonado em um posto de combustível, sem a carga. O corpo em decomposição, posteriormente identificado como sendo o do motorista, foi localizado desovado embaixo de uma ponte no município de Pedra Preta/MT.

Policiais mato-grossenses procederam com as diligências e conseguiram realizar a prisão de 4 dos 5 integrantes, no entanto M.V.B.C. seguia foragido. Após o recebimento de informações de que ele havia alugado um apartamento com documentos de seu pai no centro de Dourados/MS, a seção de investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados conseguiu realizar a abordagem quando ele chegava em casa com a esposa.

O homem não ofereceu resistência e foi conduzido à Depac/Dourados, onde seguirá recolhido.