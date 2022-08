Um homem de 30 anos foi preso em flagrante realizando disk drogas numa Honda Biz branca no Jardim Itatiaia, em Campo Grande. Denúncias levaram os policiais até o traficante que foi preso com pasta base de cocaína. Segundo informações policiais o narcotraficante é sobrinho de um membro do PCC que está preso. A mando do tio era entregava os entorpecentes. Na sua casa foram apreendidos um revólver calibre .38 e munições. Preso foi encaminhado junto com a moto a DENAR onde responderá pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.