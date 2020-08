Policiais do GOI em diligências pelo bairro Jardim Monumento, visualizaram um indivíduo em um veículo Gol, com as mesmas características de um que havia sido furtado recentemente. Durante a abordagem o homem apresentou um nome falso. Após ser descoberto a verdadeira identidade tratava-se de integrante do PCC e que possuía três mandados de prisões em aberto contra ele.

O suspeito responde pelo crime de homicídio duplamente qualificado com ocultação de cadáver ocorrido em junho deste ano. No referido mês, policiais civis prenderam em flagrante outros participantes do crime. Ele foi conduzido e apresentado à autoridade policial do DEPAC-CEPOL, onde permanece à disposição da Justiça.