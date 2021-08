DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Civil prendeu nesta manhã de sexta-feira (13) integrantes do PCC com mandados de prisão do Estado de SP. Os criminosos estariam se ocultando em uma residência localizada no Jardim Novorizonte e que poderiam ter mandados de prisão em aberto.

Após ser localizados foram identificados de fato que possuíam mandado de prisão referente ao crime de homicídio qualificado, da Comarca de Panorama (SP). Os acusados fazem parte da facção PCC e já respondem por diversos crimes, como receptação, tráfico de drogas e homicídios no interior do Estado de São Paulo. Em razão do mandado em aberto, foi dada voz de prisão aos foragidos e cumpridos os referidos mandados. Os dois encontram-se à disposição da Justiça.