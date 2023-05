Inter decide manter Mano Menezes, mas demite executivo e coordenador

Jogando em casa diante da Patrocinense, de Minas Gerais, o Operário emplacou o terceiro empate consecutivo e segue sem vencer pelo Brasileirão Série-D.

O empate por 1 a 1, no confronto disputado no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, foi decidido em dois lances de bola parada. Propositivo no início do confronto, os donos da casa marcaram logo aos 16 minutos de jogo com o lateral-esquerdo Bruno Dip.

Da ponta esquerda, o defensor acertou um chute de rara felicidade que encobriu o goleiro Cairo e concedeu a vantagem aos operarianos.

O ânimo seguiu até os 30’, quando Dante, campeão sul-mato-grossense pelo Galo em 2022, subiu mais do que toda a zaga do Operário e igualou o marcador. Apesar do tento, o zagueiro que disputou 12 partidas pelo clube de MS não comemorou a igualdade no placar.

O confronto

Equilibrado, o confronto foi mais animador no primeiro tempo. Aos sete minutos de jogo, Firmino Coruja tabelou dentro da área adversária e finalizou com um voleio, lance sem perigo para a meta do time mineiro.

Tímido ofensivamente, o clube sul-mato-grossense se manteve atento sobretudo com o atacante Léo Santos, que buscava uma brecha entre Marlon e Jadson Sergipano pelo lado direito do ataque da Patrocinense.

Em ‘banho-maria’ a partida seguiu sem grandes aspirações de ambos os lados, ao passo que os ânimos se enervaram por conta das entradas ríspidas de Lucas Hulk pelo lado do Galo, e do zagueiro Dante, algoz dos sul-mato-grossenses.

Aos 29’, em lance de falta, o ex-operariano subiu mais do que toda a zaga do Galo e igualou a partida nas Moreninhas.

Cabeça firme sem chances para Samuel. Aos 38′, Firmino Coruja finalizou sem perigo após belo lançamento de Gean.

No lance seguinte, o atacante operariano sofreu falta na entrada da área adversária. Bruno Dip bateu com perigo, bola afastada pela defesa mineira.

No fim da primeira etapa, o volante Abuda finalizou duas vezes contra o gol de Cairo, lances que levantaram a torcida em MS

Embalados pelo gol de empate, os visitantes sacaram Anderson Künzel na volta do intervalo.

O atacante deu espaço para Gui Campana. Espelhado, o confronto caiu em rendimento de ambos os lados, condições que caracterizam os confrontos ao menos da equipe sul-mato-grossense, que, até o momento, realiza um bom início de partida, entretanto, decai fisicamente na etapa complementar. Com muita vontade e pouca técnica em ambos os lados, o confronto seguiu morno até o fim.

Com o empate, o Operário soma três pontos em três partidas e ocupa a 6ª posição do Grupo G. Com uma vitória e dois empates, a Patrocinense soma cinco pontos ganhos e está em 3º na chave.

Com o mesmo número de pontos dos mineiros, XV de Piracicaba (5) e Inter de Limeira (5), ocupam respectivamente a 1ª e 2ª colocação; Crac-GO, Maringá-PR, também com três pontos ganhos ocupam a 4ªa e a 5ª colocação do grupo ao passo que Ferroviária e Cascavel, ambas com dois pontos, fecham o grupo na 7ª e 8ª colocação.

Após dois jogos consecutivos em MS, o Operário joga contra o Maringá, no próximo sábado (27), às 18h, no Estádio Regional Willie Davids. Com sistema de turno e returno, avançam à próxima fase os quatro primeiros colocados do grupo.

Equipes

Operário – Samuel, Marlon, Jadson Sergipano, Márcio Luiz (C) , Lucas Hulk, Bruno Dip, Abuda, Gean, Igor, Johnny, Firmino Coruja. Técnico: Celso Rodrigues.

Patrocinense – Cairo, Ronaldo, Leo Alves, Dante, Gabriel Galhardo, João Gabriel, Gleisinho, Anderson Recife, Mayco Félix, Anderson Künzel, Leo Santos. Técnico: Vitor Bill.

