Na rodada do final de semana, o Internacional derrotou o Vasco por 2 a 0, no estádio São Januário; o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã e o São Paulo foi a Porto Alegre e derrotou o Grêmio por 2 a 1. Com esses resultados, os três são os que mantem chances de comemorar o título do Brasileirão 2020.

As melhores chances são do Internacional, pois, depende de suas próprias forças para levantar a taça, conquista que obtém desde 1979. O Colorado Gaúcho conta com 69 pontos, 63,9 % de aproveitamento, e se vencer o maior Rival, Flamengo, no próximo domingo já comera o campeonato por antecipação. Além disso, se empatar com o Fla e vencer o último jogo também fica com título.

O Flamengo também está em boa situação, pois, se vencer o confronto direto com o rival Internacional e empatar o último jogo também poderá comemorar o campeonato. Tem 63 % de aproveitamento.

O São Paulo é outro que também ainda sonha com o título de campeão da Série A. Sua última conquista foi em 2008 e para garantir a taça neste ano terá de vencer seus três próximos jogos e torcer para que os concorrentes Inter e Flamengo não vençam seus dois próximos jogos. O Tricolor atualmente tem 62 pontos, com 59 % de aproveitamento, porém ainda tem três jogos pela frente. Na próxima sexta encara o Palmeiras.

Levando em consideração as pontuações, quantidades de chances para chegar ao título de cada um dos times, o Inter tem 56 % de chances de ganhar o campeonato, o Flamengo 45 %, e o São Paulo com 4 %.

Fonte; Marcelo Nunes

.