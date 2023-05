No Beira-Rio, o Internacional ganhou de 1 a 0 do Goiás na noite deste domingo (30) pelo Campeonato Brasileiro. O gol colorado foi marcado após de escanteio com rebote bem aproveitado pelo uruguaio Carlos de Pena aos 7 minutos do segundo tempo.

Com o resultado de hoje, o Inter chega a duas vitórias consecutivas no Brasileirão. Já o Goiás, venceu apenas um jogo, contra o Corinthians, por 3 a 0.

Em atualização