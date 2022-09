O Brasil levou a melhor no mais recente ranking da internet via satélite, com a primeira posição em termos de velocidade na América do Sul. O provedor Starlink, do visionário (e controverso) empresário bilionário Elon Musk, alcançou a conexão mais veloz da região, com download médio de 128,38 Mb/s, de acordo com levantamento da empresa Ookla, especializada em medições de internet.

A internet fixa também se saiu melhor no quesito latência, com uma média menor do que as redes via satélite, embora a empresa de Musk no Brasil e no Chile consiga alcançar uma média de 38ms.

Apesar de a empresa de Musk ser nativa dos Estados Unidos, não é lá que está a internet via satélite mais rápida da América do Norte. A maior velocidade de download foi registrada em Porto Rico, com 112,22 Mb/s. O país é seguido por México e Canadá com 80,17 Mb/s e 75,73 Mb/s, respectivamente. Os EUA ficam em quarto lugar, com 62,53 Mb/s. Apenas quando se fala em provedores de banda larga fixa é que o país norte-americano conquista o pódio das velocidades (150,12 Mb/s). (Fonte: tech tudo)