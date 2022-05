Na noite de ontem (17), um preso de 60 anos morreu dentro do Centro Penal Agro-industrial Gameleira Semiaberto, em Campo Grande. De acordo com os registros da polícia, os agentes foram acionados pelos colegas de cela da vítima. Eles disseram que a vítima não se queixou de dor. Ele se deitou na cama e começou a urinar nas roupas, então ele desmaiou. Os internos foram retirados do local. A vítima não apresentava sinais vitais. O caso foi registrado como óbito aguardando esclarecimento do Depac (Serviço de Emergência Comunitário) do centro.