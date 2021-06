Em depoimento à Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (09), o homem de 54 anos, que desferiu vários golpes de faca no colega, de 57, após briga em bar no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, afirmou que cometeu o crime porque estava cansado de apanhar da vítima. O homem teve as vísceras expostas após ser atingido pelos golpes e está internado em estado grave na Santa Casa da Capital.

O crime ocorreu no final da tarde de sábado, último dia 5 de maio, em Campo Grande. De acordo com o delegado da 3ª Delegacia de Polícia, Ricardo Meirelles, vítima e autor costumavam frequentar o bar. “No dia dos fatos o autor declarou que levou um soco da vítima, então foi até sua casa e retornou com a faca, aquelas usadas em churrasco”.

O autor então desferiu seis facadas na região abdominal da vítima, que chegou a ter as vísceras expostas. Encaminhado para a Santa Casa, ele passou por cirurgia e segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A vítima está sedada e intubada, respirando com ajuda de aparelhos.

O autor chegou a ser preso em flagrante pelo crime, mas foi liberado pela Justiça com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele está sendo ouvido pelo delegado Ricardo Meirelles, sendo indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por usar recurso que dificultou a defesa do ofendido e motivo fútil. O caso segue em investigação pela 3ªDP.