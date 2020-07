O Comando-Geral da Polícia Militar já identificou um dos seus componentes que esteve fazendo “segurança” ao deputado federal Trutis na invasão dele agora à tarde no Centro de Especialidades Médicas da Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se do Cb. PM Alencar, lotado no BOPE e que estava de folga. Informação liberada agora a pouco é que já foi instaurado procedimento administrativo apuratório da denúncia e ele será chamado ao Comando para depor. Outro elemento que estava na invasão e que também usava uma máscara da Polícia Militar ainda não foi identificado, mas deverá ser em poucas horas.