Com a chegada do inverno nesta terça-feira (21) a previsão é que Mato Grosso do Sul tenha índices menores de chuva e queda na umidade relativa do ar, que favorece por exemplo o aumento de incêndios florestais, com impacto na biodiversidade do Estado e na qualidade do solo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a média climatológica para o trimestre de julho, agosto e setembro, mostra que as chuvas vão variar entre 50 a 300 mm em grande parte do Estado. Nas regiões do Bolsão e Pantanal a variação será de 50 a 100 (mm) e no Cone-Sul de 200 a 300 (mm).

A tendência é que as chuvas ficarão entre 40 a 50% abaixo da média (climatológica) durante este trimestre (julho, agosto e setembro). A previsão também indica a continuidade da La Ninã neste período, o que provavelmente vai influenciar nas condições do tempo, podendo favorecer um inverno mais rigoroso do que o normal, em função da incursão mais frequentes de massas de ar fria. O inverno segue até 22 de setembro.

TERÇA-FEIRA

Para esta terça-feira (21) a previsão é de tempo estável no Estado, com sol e poucas nuvens. Durante esta semana as temperaturas estarão em gradativa elevação, podendo chegar até a 33°C nas regiões do Pantanal e Norte. Na Capital a variação será entre 18°C (mínima) e 29°C (máxima).

Já em Corumbá poderá chegar a 32°C (máxima), com mínima de 20°C. Assim como em Coxim que varia entre 18°C (mínima) e 31°C (máxima). Dourados terá mínima de 16°C e máxima de 30°C. Já na região de fronteira, em Ponta Porã, fica em 16°C (mínima) e 28°C (máxima). No extremo sul do Estado, em Iguatemi, a variação será de 17°C e 27°C.

Nos próximos sete dias não há previsão de chuvas e nem queda significativa da temperatura. A tendência é a aproximação da nova frente fria somente em 29 e 30 de junho.