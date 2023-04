Investe MS: Estado será um dos protagonistas no evento Know How Experience 2023

Realizado em Campo Grande no ano passado, um dos maiores eventos de empreendedorismo do País acontecerá no próximo dia 30 de abril, em São Paulo. O ‘Know How Experience 23 – A jornada do Unicórnio’ apresenta reconhecidos players do mercado de investimentos do mundo e terá Mato Grosso do Sul como um dos protagonistas.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, será um dos painelistas juntamente com diretor-presidente da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), Márcio Pereira. Bruno fala sobre a importância da participação do Turismo e do Estado no evento com o painel ‘Investe MS’.

“Participar do Know How Experience é uma oportunidade bem interessante para Mato Grosso do Sul, pois seremos o único destino turístico presente num evento que é de tecnologia e inovação. Em nosso painel vamos falar sobre o turismo responsável de Mato Grosso do Sul, sobre as oportunidades para as startups implementarem novas tecnologias, quais os novos desafios no turismo, na sustentabilidade, gestão de resíduos e gestão da hotelaria. Então será uma oportunidade de apresentar um pouco de MS, como um destino pronto e com um ambiente favorável para receber a inovação”, explica.

Wendling fala também sobre a participação da Fundect no painel ‘Investe MS’. “Vamos apresentar oportunidades de investimentos para que tenhamos startups desenvolvendo tecnologias. O evento será um espaço importante para termos contato com grandes nomes como o Tim Draper, que é um dos principais investidores de startups do mundo. Ele já investiu em vários “unicórnios” (empresas com valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares), como por exemplo a Tesla. Então, a oportunidade de termos um contato com um player desse tamanho abre diversas possibilidades e vai ao encontro do mote trabalhado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que é ter um Estado verde, digital, próspero e inclusivo”.

Investe MS

O Investe MS é uma excelente vitrine para o posicionamento e apresentação das oportunidades existentes no Estado. Mato Grosso do Sul vai protagonizar a apresentação dessas oportunidades para um público extremamente qualificado de startups, investidores, pequenas e médias empresas, entidades de comércio e associações.

O objetivo principal é promover e posicionar MS como um dos principais players econômicos e inovadores do país. E, desta forma, atrair grandes investidores, startups que possam solucionar problemas da iniciativa pública e privada. Além disso, qualificar a mão-de-obra local por intermédio de entidades fomentadoras para acelerar a inovação regional, conectando Mato Grosso do Sul com o mundo e posicionando o Estado como um polo de inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento socioeconômico.

Essa é uma oportunidade única para o Estado trocar experiências, conhecer profissionais qualificados, expor suas estratégias, atrair investimentos, apresentar os destinos turísticos sul-mato-grossenses e entrar no circuito dos grandes países e estados que se preocupam com o crescimento sustentável, inovador e tecnológico.

Programação

Serão cerca de 30 palestras e painéis nesta 5ª edição, com grandes nomes nacionais e internacionais como Tim Draper, maior investidor de risco do mundo e Luis Justo, CEO do Rock in Rio, que é o maior festival de música do mundo, entre tantos outros.

Para mais informações sobre o evento, acesse o site www.experience22.com.