Investigada por tráfico de drogas é presa em Paranaíba

Uma mulher de 70 anos foi presa nesta terça-feira, 11/04, em Paranaíba-MS. A ação foi feita pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, em decorrência de mandado de prisão por tráfico de drogas e mandado de interdição de estabelecimento comercial.

A prisão preventiva da mulher A.E.N. foi decretada após representação pela Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público, considerando que, após investigações minuciosas durante o Inquérito Policial, apurou-se que ela realizava, juntamente com seu filho, preso em flagrante no mês anterior, a mercancia de drogas em estabelecimento comercial.

Mesmo com a prisão em flagrante de O.A.N.J., informações davam conta de que A.E.N. prosseguia com o comércio dos entorpecentes, motivo pela qual se deu a representação da prisão preventiva e, posteriormente, seu deferimento.

Além disso, a Polícia Civil representou, ainda, pela interdição do estabelecimento comercial, o qual era ponto de comércio de drogas, também deferido pelo Poder Judiciário. Na tarde desta terça-feira, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Paranaíba, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão e o mandado de interdição temporária do estabelecimento.

A mulher foi conduzida até esta Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.