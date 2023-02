A Polícia cumpriu um mandado de prisão ontem (31) de um indivíduo investigado por estupro de uma adolescente de 12 anos de idade em Fátima do Sul. A notícia de crime chegou ao conhecimento da Polícia Civil e em posse de indícios suficientes de autoria e materialidade a autoridade policial, imediatamente, representou ao juízo plantonista pela prisão preventiva do indivíduo, que foi concedida pelo Juízo da Comarca do Município.

Segundo o apurado, o crime teria ocorrido na noite de sábado 28/01, durante um jantar na casa dos pais da menor. Em determinado momento, os adultos encontravam-se do lado de fora da residência e o autor adentrou a casa, entrou no quarto e abusou da menor enquanto ela dormia.

O homem encontra-se preso na 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul e, posteriormente, seguirá para o presídio de Dourados.