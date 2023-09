Investigador da Polícia Civil participa de curso realizado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul

O Investigador da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Sebastião Aparecido Batista de Freitas, lotado, atualmente, na Assessoria de Inteligência do TJMS, concluiu nesta terça-feira, 26/09, o Curso de Proteção e Segurança de Dignitários. A solenidade de formatura da terceira edição ocorreu na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Realizado pelo Tribunal de Justiça de MS, por meio de sua Assessoria Militar e em parceria com a Escola Judicial de MS (Ejud-MS), o curso conteve aulas teóricas e práticas, nas quais os 37 formandos tiveram treinamentos nos mais variados temas como: segurança pessoal, escolta, defesa pessoal, inteligência protetiva, direção defensiva e evasiva, e planejamento operacional.

Foram, também, ministradas aulas práticas com simulação de manuseio de feridos, práticas de salvamento aquático, formação de equipes de segurança, práticas de voo e deslocamento com veículos e a pé.

Participam membros de diversas instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil, Sejusp, Coordenadoria de Inteligência da Sejusp, Casa Militar, Ministério Público, Agepen, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Dourados, Polícia Penal, Assessoria Militar e Assessoria de Inteligência do TJMS.