Investimentos da Prefeitura na Educação transformam a vida da população através do programa Juntos pela Escola

A semana de entregas de revitalizações pelo programa Juntos pela Educação, terminou com a entrega de mais três unidades nesta quinta-feira (4). Ao todo, em apenas quatro dias, 10 unidades escolares voltaram a oferecer um ambiente de ensino mais aconchegante para as crianças e servidores.

Após 13 anos parada, a EMEI Jardim Inápolis foi a primeira a ser entregue. A escola, a partir de segunda-feira (8), irá atender 320 crianças que estudavam no bairro vizinho Indubrasil.

Presente na entrega, a prefeita Adriane ressaltou a importância da entrega para as famílias da região. “Muitas mães que tinham que se deslocar para outros bairros para deixarem as crianças estudando, agora tem um local perto de casa, com a estrutura que os filhos merecem”.

“Mais uma unidade entregue para a população. Com essa obra também foi gerada 34 novas vagas de emprego para diversas funções, desde a direção até a equipe de manutenção da limpeza”, acrescentou o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt.

É o que conta Joycelly Pereira Malta, mãe da Sara e da Lara. “Com a entrega dessa escola foi muito mais fácil conseguir uma vaga para a minha filha mais velha e com as duas na escola conseguirei voltar a trabalhar, ficando tranquila com elas sendo tão bem cuidadas em um local como esse”, relata.

A comunidade escolar da EMEI Serradinho, que atende 154 alunos, também foi contemplada com a entrega da reforma pelo programa.

Para a diretora Lucimar Soares Marques dos Santos, a entrega superou a expectativa. “As crianças e os funcionários estão encantados com a estrutura que vai proporcionar o desenvolvimento das crianças na área pedagógica, socialização e muito mais. Estamos todos muito felizes”, afirmou.

Larissa Moraes Quiaveli Longo, mãe de aluna, disse que a entrega da reforma é diferenciada. “A escola está parecendo ser particular. Tudo novo, bem cuidado. Deixamos de ficar esquecidos”, concluiu.

Conforme o diretor Argemiro Leite de Quevedo Junior, da EMEI Profª Selma Aparecida Ferreira Leal Tomm, os 380 alunos terão mais facilidades para se desenvolverem pedagógica e socialmente. “Esta reforma alavancará diversas possibilidades para nós. Veio enriquecer o trabalho e de toda uma equipe e contribuir para o desenvolvimento das crianças”, contou.

Monique Evelyn Meneses de Goes, mãe da Agnes e grávida de 26 semanas do Arthur, comentou do quanto é importante este momento. “Vivenciar esta entrega é muito significativo. Estamos sendo vistos e lembrados, principalmente as crianças. O que estamos vendo é um investimento para o desenvolvimento delas. Em breve o Arthur estará aqui estudando com a irmã com tudo novo. É muito bom saber que todas as crianças são muito bem cuidadas”.

O Juntos pela Escola é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com a Associação de Pais e Mestres (APM) e as comunidades escolares. O programa está revitalizando todas as escolas municipais da Capital para oferecer um ambiente escolar mais seguro, confortável e adequado para o