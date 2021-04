Os casos de homicídio doloso diminuiram em 14,7%, nestes três primeiros de 2021. Já as ocorrências de feminicídios reduziram 12,5% e homicídio culposo no trânsito a queda foi ainda mais acentuada, 33,8%. A queda no número de roubos foi de 32%. Já quanto aos furtos a redução foi de 11,9%.

Os dados são de um levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e segundo o secretário adjunto, Coronel Ary Carlos Barbosa podem ser atribuídos ao trabalho de qualidade feitos pelas forças de segurança. Barbosa também destacou os investimentos feitos pelo Governo do Estado. O Estado ainda registrou aumentou de 179% na quantidade de drogas apreendidas.

Em fevereiro deste ano, o governador Reinaldo Azambuja entregou 127 viaturas para as Polícias Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros Militar e já anunciou que a expectativa é de 590 novos veículos serão entregues ainda em 2021. Além dos investimentos estaduais, Mato Grosso do Sul já garantiu via Ministério da Justiça a liberação de mais de R$ 43,1 milhões para uso na segurança pública neste ano.