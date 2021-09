O compromisso com a sustentabilidade vem fazendo grandes marcas definirem metas para contribuir com o meio ambiente. E para isso algumas metas são cumpridas em etapas para efetivar medidas que podem reduzir os danos causados pelos resíduos de seus produtos. A Nestlé é uma dessas empresas que, através do Projeto Re, criado pela empresa em 2019, pretende reduzir, recriar e repensar aspectos-chave de suas operações e apoiar o desenvolvimento da cadeia de reciclagem e economia circular.

A partir desse mês de setembro, a Nestlé estará enviando para todos os seus pontos de vendas no país iogurtes embalados em garrafas feitas de plástico reciclado pós-consumo (conhecido como PET-PCR), um material seguro e tecnicamente aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o uso em alimentos. A iniciativa, pioneira nessa categoria de produto, é uma parceria da Iogurteria Nestlé da cooperativa neozelandesa Fonterra.

As garrafas são muito similares às produzidas com a resina de plástico PET virgem, apenas com uma pequena alteração da leve alteração de cor e pelo rótulo, que indica o uso de plástico reciclado pós-consumo.

Todas as novas embalagens estarão vinculadas ao Com esses esforços, a expectativa da gigante de alimentos é de reduzir a produção de cerca de 87 milhões de garrafas de plástico virgem por ano, além de se tornar a primeira empresa de iogurtes a ter todas as garrafas da categoria produzidas com plástico reciclado pós-consumo, mantendo todas as características do produto.